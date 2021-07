A környezettudatosság manapság nagyon trendi, így sokan lelkesen vetik bele magukat a hulladékmentes vagy legalábbis a hulladékcsökkentett szemléletmódba. Egyesek radikálisan szakítanak korábbi életvitelükkel és hirtelen mindent lecserélnek, mások lépésről lépésre haladnak. Akadnak azonban olyanok is, akik arra hivatkozva nem vágnak bele a zero waste-be, mert azt mondják, ez olyan úri hóbort, amire nekik se idejük, se energiájuk, se pénzük nincs. Az első két indokot még alá is tudjuk írni, hiszen valóban nagyobb odafigyelést igényel hulladékmentesen élni – bár azért nem kíván hatalmas erőfeszítéseket -, ám az utóbbit kifejezetten cáfoljuk, hiszen a környezettudatos életmóddal sok esetben még spórolhatunk is. Nézzünk is rá néhány példát.

Eldobható vattakorong vs. mosható arctisztító korong

A nők átlagosan naponta kétszer tisztítanak arcot – reggel és este –, s míg ezt a férfiak letudják egy gyors arcmosással, a gyengébbik nem képviselői ehhez többnyire valamilyen arctejet, micellás vizet vagy egyéb kozmetikumot használnak, amelynek az eloszlatásához vattakorongokat alkalmaznak. Számoljunk kicsit utána! Ha reggel egy, este pedig a smink lemosása miatt két ilyen korongot használ el valaki, akkor egy hónap alatt minimum 84 korong kerül a szemetesbe. Egy 90 darabos vattakorong csomag átlagban 400 Ft-ba kerül, amelyet nagyjából egy hónap alatt el is használunk.

Ezzel szemben a mosható arctisztító korong darabja 200 Ft-tól kezdődik. Érdemes természetesen többet venni belőle, de még így is jobban megéri, mint havonta több száz forintot kiadni az egyszer használatos társáért, amely bár lebomlik, mégis növeli az általunk termelt hulladék mennyiségét.

Eldobható borotva vs. pengés borotva

A szőrtelen test még mindig sokak számára egyet jelent az igényességgel és ápoltsággal, bár egyre többen vannak azok, akik ezen a területen is a természetességre törekednek. Nem tisztünk megítélni senkinek a személyes higiéniáját vagy ízlését ezen a téren, ám az biztos, hogy akik szőrtelenítenek, azoknak a döntő többsége borotvát használ – abból is az eldobható típust. Pedig erre is van alternatíva. Ott van például az epilálás, ám aki ragaszkodik a borotvához az is használhat az eldobható vagy műanyag helyett pengés verziót.

A borotvák közül az eldobható a legrosszabb megoldás a hulladéktermelés szempontjából, ám a cserélhető fejű sem sokkal jobb nála, bár itt csak a pengés rész landol a kukába. Ha valóban minimalizálni szeretnénk a borotválkozás közben termelődő hulladékot, akkor térjünk vissza nagyapáink módszeréhez, a pengés borotvához. A műanyag, egyszer használatos borotva 110-600 Ft-ba kerül típustól és gyártótól függően, míg cserélhető fejű társa nagyjából 2500 Ft-nál kezdődik, a határ pedig a csillagos ég – bár ezekhez általában 1-3 pótfejet is ad a forgalmazó. Ennek ellenére egy idő után újabb fejeket kell vásárolnunk, amelynek ára meglehetősen borsos, nagyjából 500 Ft-tól indul, de a legtöbb bőven 1000 Ft felett kapható. Ezzel szemben egy régi márka nevét viselő pengés fémborotva már 4000 Ft-tól is kapható, míg bambusznyelű változata 10 betéttel nagyjából 11.000 Ft-ba kerül, a penge darabjáért pedig a későbbiekben 50-70 Ft-ot kell fizetnünk.

Betét/tampon vs. intim kehely

Igen, igen egyáltalán nem biztos, hogy a nők többsége úgy érzi, hogy megérett az intim kehely használatára, de emellett sem mehetünk el szó nélkül, ha a hulladékmentességet vesszük górcső alá – főleg, ha a takarékosság is szempont.

A betétek és tamponok ára meglehetősen magas: egy nem márkás, teljesen alapdarab is 20 Ft-tól kezdődik és akkor még se szárnya, se pamut borítása, se semmi. Ha egy ismertebb, komfortosabb típust szeretnénk, akkor annak darabára már 40-60 Ft is lehet, de akad 150 Ft-os bio betét is. Ebből egy nap bizony több is fogy (számoljunk most 3 db-ot/nap), ami felszorozva az átlag 5 napos menstruációs idővel már nem kevés pénz. Ha egy középkategóriás terméket választunk, akkor ciklusonként nagyjából 750 Ft-ot költünk betétre, a tetemes mennyiségű (veszélyes) hulladékról pedig ne is beszéljünk. A tamponok pedig még ennél is nagyobb összeget emésztenek fel. Ezzel szemben egyes intim kelyhek már 3000 Ft-tól kaphatóak és az élettartamuk is évekre szól, így nem is kérdés, hogy a gazdaságosság és a környezettudatosság szempontjából ez lenne a legjobb választás – ha félre tudnánk tenni az ellenérzésünket.