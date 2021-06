A Buckingham-palota által kedden ismertetett újabb részletek szerint az ünnepségsorozat egész évben tart majd, de a fő rendezvényeket 2022. június 2-5. között tartják, és az akkori hétvége előtti két napon is munkaszünet lesz.



A rendezvénysorozat csúcspontján, egy nagyszabású parádéval összekötött utcabálon ötezer vendég vesz majd részt, de Platinum Party néven lesz egy hatalmas élő koncert is a Buckingham-palota előtt, "a világ legnagyobb sztárjainak" közreműködésével - áll a programtervezetben.

Két év kihagyás után teljes pompájában megtartják a királynő "hivatalos" születésnapját, vagyis a Trooping the Colour néven közismert, igen látványos, rendszerint többszázezres tömegeket vonzó katonai parádét is, amelyet a koronavírus-járvány miatt tavaly és az idén csak igen szűk körben, a királynő windsori rezidenciáján, közönség nélkül rendeztek meg.



A londoni Victoria és Albert Múzeumban tartott keddi tájékoztatás szerint Big Jubilee Lunch címmel lesz emellett platinajubileumi utcai lakoma több ezer résztvevővel a Buckingham-palotához vezető Mall sugárúton, és országszerte is számtalan helyen szerveznek utcabálokat a helyi közösségek számára.

A szervezők tájékoztatása szerint az ünnepségsorozat várhatóan 10-15 millió fontba (4,2-6,2 milliárd forintba) kerül, de ezt teljes egészében vállalati szponzorok és magánadományozók finanszírozzák majd.

II. Erzsébet királynő 1952. február 6-án, édesapja, VI. György király halálának napján lépett az Egyesült Királyság trónjára, de uralkodása jelesebb évfordulóinak ünnepségeit - például az 1977-es ezüstjubileumot, a 2002-ben tartott aranyjubileumot és a 2012-ben rendezett gyémántjubileumi rendezvényeket - a jobb időjárás reményében június elején tartották.

A királynő emellett közismerten nem tartja illőnek, hogy édesapja halálának évfordulóin ünnepelje az ország az ő trónra lépésének évfordulóját.



Az uralkodó jövőre, a platinajubileum évében 96, elsőszülött fia, Károly trónörökös 74 éves lesz.

Ez lesz ugyanakkor az első olyan jelentős évforduló, amelyen II. Erzsébet királynő férje már nem lehet jelen: Fülöp edinburghi herceg április 9-én, életének századik, házasságuk 74. évében elhunyt.

A királynő már csaknem hat évvel ezelőtt megdöntötte üknagymamája, Viktória királynő uralkodási időrekordját.



Viktória, aki 18 évesen került a trónra, 1901-ben bekövetkezett haláláig 23 226 napot, 16 órát és 23 percet, vagyis 63 évet, hét hónapot és három napot töltött a brit trónon. II. Erzsébet királynő ezt a rekordot 2015. szeptember 9-én délután lépte át. A brit uralkodó minden idők leghosszabb ideje hivatalban lévő és a világ jelenlegi legidősebb államfője.



