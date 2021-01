Az extrém hajviseletek ma már szinte teljesne természetesnek mondhatóak. Színes, felnyírt haj? Meg sem lepődünk, ha ilyesmikket találkozunk az utcán. Ám még ebben a szabad világban is vannak emberek, akik ízléstelenségükkel túllépik azt a bizonyos mércét.

Egy fodrász is elronthatja a frizurádat, de nagyobb erre az esély, ha otthon próbálkozol valamilyen extrém frizurával. A hajat ugyan vissza lehet festeni, meg is nő, de mégis inkább jobb, ha háromszor végiggondoljuk mit is kezdjünk vele.

Olyan frizurákat gyűjtöttünk össze, melyek kiverik a biztosítékot gyakorlatilag mindenkinél, ízléstől függetlenül

