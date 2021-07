Június 26-án már sejthető volt, hogy Tápai Szabinaáék kisbabája megszületett, a Life.hu is beszámolt arról, hogy a csinos kismama a közösségi oldalán múlt időben beszél a terhességéről, hivatalosan azonban nem jelentették be a baba érkezését. A kicsit most mutatták meg a Best magazin hasábjain.

Szabina elárulta, hogy a három szülése közül ez volt a legnehezebb. Ahogy a két nagyobb gyeremeket, Bellát is császármetszéssel hozta világra, ám a gyógyulás most lassabban megy:

"Ez a szülés volt fizikailag a legkeményebb és legnehezebb, két kihordott baba után már máshogy zajlik egy császármetszés, mint az elsőnél."



Szabina azt is eláulta, kire hasonlít Bella:

"Bella külsőre Beni és Milla keveréke. Arca kislányos vonásai a nővérére hasonlítanak, de míg Milla világos bőrű és szőkés hajú volt már a születésekor is, addg Bella abszolút más karakterű. Ahogy Beni, úgy ő is egy kicsit sötétebb hajú, kreolos bőrű."