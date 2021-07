Ismét egy fantasztikus magyar siker a nemzetközi divatvilágban. Sándor Szandra divattervező által alapított Nanushka nem először kacsintgat a világhírnév felé. Mára már világhírű modellek, színészek, zenészek is örömmel viselik a Nanushka ruhákat. A magyar divatmárka most egy újabb hírességet hódított meg, Salma Hayek személyében. Az egzotikus szépségű színésznő egy rendkívül merész Nanushka ruhát visel a The Sunday Times divatmagazin júniusi címlapján - írja a The Times.

Az 54 éves mexikói származású világsztár az Instagramon is megosztotta a felvételt, eddig több, mint 165 ezer lájk érkezett.