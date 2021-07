A dal nem csak hangszerelésében újult meg, de egy vadonatúj klipet is készítettek, amelyben Balázs Klári is helyet kapott. A közel 40 fős stáb két napon át, összesen több mint 24 órán át, több helyszínen forgatott. A klipet Indián álmodta újra.

"Gyuri bá egy örök fiatal, most is mondta, hogy mindent megcsinál, csak ne kelljen rohannia. Ő most ezzel lezár egy videós korszakot"

-mondta a klip rendezője.

"Azt mondom, hogy több klipet nem csinálok, mert ezt nem lehet überelni, és azt szeretném, ha ez maradna meg mindenkinek az emlékezetében, és ezért külön hála a Liszt Ferenc Repülőtérnek, hogy ezt itt megcsinálhatjuk"

-mondta Gyuri bácsi, aki 82 évesen napi több óra biciklizéssel tartja fitten testét.