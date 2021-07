Az idén számos változáson ment keresztül Görgényi Fruzsina, egyedül kezdte az újévet és a Barátok köztnek is búcsút kellett intenie. Fruzsi most érzi csak úgy, hogy mindent hátrahagyva túllépett a dolgokon, és készen áll egy új kapcsolatra. Lehet, hogy a közel jövőben nem csak egy fotózáson fog menyasszonyi ruhát viselni a csinos színésznő.A napokban az Instagram oldalán posztolt egy képet, amin egy csodaszép menyasszonyi ruhában pózol.

Mióta nem forgat a Barátok köztben, a színésznőnek több ideje lett magával foglalkozni, könyveket olvas és próbál sokat sportolni, relaxálni.

„Kívülről nem látszik, de nagyon sok minden történik velem mostanában – mondja Fruzsi. – Sokat vagyok egyedül, és mivel nem tudok kimenekülni ebből a helyzetből, elkezdtem magammal foglalkozni. A gondolataimra, az érzéseimre figyelek, és tudom, hogy vannak most leckék az életemben, amikből később tanulnom kell. Rengeteg könyvet olvasok, voltam családállításon, járok pszichológushoz. Próbálok magamra koncentrálni, megoldani olyan dolgokat, amelyek régóta zajlanak bennem. Elkezdtem a pszichológia iránt is érdeklődni. Azt figyelem, hogy egy ember miért olyan, amilyen. Talán van bennem egy küldetés, hogy átadjam az ismerőseimnek az ezzel kapcsolatos érzéseimet. Azt látom, hogy hallgatnak rám, és megfogadják a tanácsaimat is. Még az is lehet, hogy elkezdek egy pszichológia szakot, egyre többet jár ez a gondolat a fejemben" -mesélte.

Fruzsi imádja a színészetet és sok terve van még a jövővel kapcsolatban:

„Továbbra is az életem a színpad, a forgatások, készülök egy darabra, amit szeptemberben fogunk bemutatni, és elkezdtem most nagyon sok castingra, rendezvényre járni. Azt érzem, hogy nyitott vagyok az új dolgokra, egyre nyitottabb. Napról napra látom magamon, hogy elérkezett az idő ahhoz, hogy ismét beengedjek valakit az életembe. Ha holnap kopogtatna egy új szerelem, akkor nem mondanék nemet. Szerencsére Csabival nagyon jó viszonyban maradtunk, sokat beszélgetünk még mindig egymással. Nincs feszültség köztünk egyáltalán. Ez pedig nekem sokat jelent a továbblépésben."