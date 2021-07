Öt évvel Gábor Zsazsa halála után bukkant egy igen meglepő titokra özvegye, Frédéric von Anhalt herceg.

A díva fehérneműs fiókjában talált rá egy, a Molnár Csilláról szóló könyvre, melyből ki volt tépve az a lap, melyen a herceg és a fiatalon öngyilkos lett szépségkirálynőközös fotója szerepelt.

Bár Csilla családja mindig is tagadta, hogy a 17 éves lány és az akkor 41 éves herceg között bármiféle kapcsolat is lett volna, Frédéric von Anhalt állítja, igenis egy párt alkottak. Vélhetően tudta ezt Gábor Zsazsa is, aki féltékeny lehetett a szépségkirálynőre.

"Csilla volt a legszebb lány, akit valaha láttam, azonnal felfigyeltem rá. Egy gálán találkoztunk Németországban, ekkor kezdődött a kapcsolatunk, igaz, nem volt épp egyszerű találkozni. Amikor Németországban voltam, hétvégente utaztam Magyarországra. Csilla gyönyörű volt, máig őrzöm az emlékét "– mondta a Vasárnapi Blikknek Anhalt herceg, aki még Csilla halála előtt, 1986-ban Gábor Zsazsával találkozgatott.