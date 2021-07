Az ASW szeptember 5-én több mint 30 zenész társaságában egy igazán különleges koncerttel állít emléket Siklósi Örsnek. A Budapest Parkban mindenki ott lesz, aki szerette a fiatalon elhunyt tehetséges fiút.

Az együttes eddig nem adott interjút Örs halála óta, most azonban megtörik a csendet és őszintén mesélnek az egykori frontemberről.

Az AWS tagjai (Brucker Bence – gitár, Kökényes Dániel – gitár, Veress Áron – dobok, Schiszler Soma – basszusgitár) egy videóban részletesen mesélnek Örs küzdelméről, illetve arról, hogy ők csapatként hogyan élték meg ezt a hatalmas tragédiát.

"Volt pár életmentő műtétje, és ezekben a pillanatokban is, amikor kitolták a műtőből, az volt az első gondolata, hogy mi lehet velünk, mi ezt hogyan éljük meg." – mesélte az egyikük.

A zenekar tagjai már nagyon várják az őszi fellépést, ahol 30 zenésztársukkal fognak Örsre emlékezni. Aki szeptember 4-én lett volna 30 éves.

"Ez a koncert olyan, amiből mi és a barátaink is ki tudják venni a részünket, és ami segíti a feldolgozás folyamatát. Örs teljes életművének tudunk emléket állítani, nem csak mi, a szűk baráti társasága, hanem azok is, akikkel koncerteken találkozott. Szerettük volna, hogy nekik is legyen lehetőségük méltóképp elbúcsúzni Örstől."