A fiatal énekesnél júniusban leukémiát diagnosztizáltak, s bár biztos volt gyógyulásában, szervezete végül február 5-én feladta a harcot. A Ments Életet Alapítvány „Váltsd Valóra Te is Egy Beteg Gyermek Álmát" névre keresztelt Facebook-oldalának bejegyzéséből az derül ki, hogy Örsöt februán 24-én helyezték végső nyugalomra.

Ma helyezték örök nyugalomra egyik legkedvesebb Álomvarázslónkat Siklósi Örsöt. Emléked szívünkben örökké él" - olvasható az alapítvány oldalán.

A rajongók fájó szívvel kommentelték a bejegyzést:

"Drága Örs! Kívánom, hogy az élet másik oldalán is légy ugyanolyan teljes mint itt. Angyal voltál a földön és most angyal vagy az égben is! Vigyázz ránk fentről. Isten veled!"

"Pontosan ma három éve, hogy megnyerték a Dalt.... Nyugodj békében Örs, nagyon fogsz hiányozni."

Az énekes halála felfoghatatlan veszteség rajongói és családja számára. Testvére azt nyilatkozta, hogy keresztény vallású család révén hisznek abban, hogy még találkoznak a fiatal tehetséggel.