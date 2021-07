A levendulát már az ókori görögök és az egyiptomiak is használták, a középkorban pedig a pestis ellenszerének tartották. Ma is számos szépségápolási termék összetevője, illetve a népi, valamint a természetgyógyászatban is előszeretettel alkalmazzák. A levendula népszerűsége az utóbbi években rohamosan nőtt, így nem meglepő, hogy a gasztronómia világában is teret hódított magának.

Levendulás italok

Levendulaszörp

A levendulaszörp talán az egyik legkézenfekvőbb felhasználási forma, ha a kis lila virágokra gondolunk. Ráadásul nem is nehéz elkészíteni, hiszen nem kell hozzá más, csak egy nagy csokor levendula, 1.5 kg cukor, 1.5 liter víz, 1 nagy vagy 2 kisebb citrom és 1 ek. citromsav. A cukrot és a vizet összekeverjük, a citromot felkarikázzuk, az egészet összeforraljuk, majd beleszórjuk a citromsavat. A levendulaszárakról leszedegetjük a virágokat és leforrázzuk a cukoroldattal, lefedjük és 1 napig ázni hagyjuk. Másnap leszűrjük, újra felforraljuk és tiszta üvegekbe öntjük a szörpöt, végül egy éjszakára dunsztba helyezzük. Másnapra már kész is a szörpünk.



A levendulaszörpből utána készíthetünk levendulás limonádét, levendulás öntetet, de akár simán egy pohár vízben is elkeverhetjük, hogy megkapjuk a klasszikus, hűsítő levendulaitalunkat.

Levendulás fröccs

A levendulát azonban alkoholos italok, koktélok készítéséhez is felhasználhatjuk. A fröccs, akárcsak a levendula, reneszánszát éli, ráadásul ez a két igazán trendi hozzávaló nagyon jól megfér egy pohárban. Előkelő helyeken a levendulás fröccs, levendula spritz vagy spricc névre hallgat, de a lényeg ugyanaz. Egy öblös pohár aljára tegyünk néhány jégkockát, töltsünk rá egy ujjnyi levendulaszörpöt, öntsük fel az ízlésünknek megfelelő mennyiségű borral, majd az egészet húzzuk fel szénsavas vízzel. A bor és víz aránya attól függ, milyen fröccsöt szeretnénk, a levendulaszörp mennyisége pedig szintén egyéni ízlés kérdése. Ha nagyon fancyk akarunk lenni, tegyünk a poharunkba még néhány citromkarikát is, na meg persze díszítésnek az egészet szórjuk meg egy csipetnyi levendulavirággal.





A fentiek mellett készíthetünk levendulateát, de találkozhatunk már levendulás kávékapszulával és levendulás sörrel is, sőt még a levendulás pálinka valamint gin sem fikció, így valóban elmondhatjuk, hogy a levendula az italkultúránk részévé vált.



Levendulás ételek

A levendula azonban nemcsak az italok trendi ízesítője lehet, hanem az ételeinket is különleges aromával gazdagíthatja. Elsősorban a desszertekhez megy jól ez az apró, lila virág, de egyéb fogásokhoz is felhasználhatjuk.

Levendulás cukor

Akárcsak az italoknál a levendulaszörp, az ételeknél is akad egy olyan levendulás alaprecept, amelyet utána nagyon sokféleképpen felhasználhatunk. Ez pedig a levendulás cukor. Itt nincsen más dolgunk, csak fogni egy jól zárható edényt, feltölteni cukorral – lehet kristálycukor, porcukor, szőlőcukor – és szórni hozzá egy marék friss levendulát. Ezután zárjuk jól le és néhány hétig érleljük.

A cukor át fogja venni a levendula aromáját, amit így kávé, tea, limonádé ízesítésére használhatunk, de akár süteménybe is belesüthetünk.

Levendulás madártej

Ha unjuk már a klasszikus madártejet, akár ezt is feldobjuk egy kis levendulával. Az elkészítése ugyanaz, mit a hagyományos édességé, a különbség csak annyi, hogy amikor feltesszük forralni a tejet, akkor szórjunk bele némi friss - az ízlésünknek megfelelő mennyiségű - virágot is. Nagyjából 0.5 liter tejhez 1 csapott evőkanálnyit érdemes adni, de akár kezdhetjük 1 teáskanálnyival is, mert nem biztos, hogy mindenkinek elnyeri a tetszését ez az újítás.

Levendulás lekvár

A nyár a befőzés időszaka, ilyenkor lehet a legfinomabb lekvárokat elkészíteni. A megszokott recepteket azonban könnyedén felturbózhatjuk, ha a főzésnél a gyümölcsökhöz egy-két teáskanálnyi levendulát is adunk. Málnával, barackkal, de akár naranccsal vagy áfonyával is remekül harmonizál.

Levendulás hús

Végül, nem mehetünk el szó nélkül amellett sem, hogy a levendula nemcsak az édes dolgokkal kombinálható remekül, de bizony a sósakkal is. Például a húsokkal. Így nyugodtan kísérletezzünk, mert megbolondíthatjuk vele a pácoláshoz használt fűszersót, de akár egyszerűen rá is morzsolhatjuk sütés előtt a csirkemellre vagy a sertésszűzre, arról nem is beszélve, hogy a mártások, szószok is érdekesebbé válhatnak, ha levendulát is adunk hozzájuk.