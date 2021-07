A levendula a reneszánszát éli és az utóbbi években úgy támadt fel hamvaiból, mint a mesebeli főnix. Míg néhány évtizede mindenkinek csak a molyűzés jutott az eszébe róla, addig ma hihetetlen népszerűségnek örvend, hiszen nemcsak szép, de kifejezetten hasznos is. Arról nem is beszélve, hogy manapság az egyik legkedveltebb fotótéma a közösségi oldalakon. Ám mégis mit tud ez az illatos növény azon túl, hogy a bezacskózott virágait a szekrénybe tehetjük, vagy hogy jól mutat a szedőkosarunkban egy fénykép erejéig?

Egy kis történelem

A levendula gyógy-, fűszer-, és dísznövény, így nem meglepő, hogy a felhasználása igen sokoldalú. Már az ókorban is előszeretettel használták, ahol a szépségápolás alappillérének számított: fürdővizet illatosítottak vele, a bőrre kenték, de a szappankészítéshez is felhasználták. Emellett sok kultúrában az ártó, gonosz szellemeket is vele próbálták elűzni, Egyiptomban pedig a balzsamozás egyik kellékének számított, míg később a pestis terjedését próbálták megfékezni vele Angliában. De sebgyógyításnál, fejfájásnál is a levendulát vették elő, sőt álmatlanság ellen is ezt az illatos gyógyszert alkalmazták.

Mire használjuk külsőleg

A levendulának nemcsak a felhasználási területe széles, de nagyon sok formában élvezhetjük a (gyógy)hatását. Használhatjuk magát a leszüretelt és megszárított virágot, vehetünk vagy készíthetünk levendulaolajat, levendula tinktúrát, de csinálhatunk főzetet is belőle – ezeket külsőleg és belsőleg is alkalmazhatjuk. Ráadásul, ha van kertünk vagy egy napsütötte teraszunk, akkor mi magunk is nevelhetünk levendulát, így a szépségét és a szüretet követően a lila kis virágok összes előnyét is bármikor élvezhetjük.

Stresszűző, altató

A levendula talán egyik legismertebb hatása, hogy idegnyugtató és lazító, éppen ezért remekül lehet alkalmazni stressz és fejfájás esetén is. Illóolaj formájában cseppenthetjük párologtatóba, adagolhatjuk forró fürdőhöz, de bázisolajba keverve nyugtató masszázshoz is kiváló. Alvászavar esetén pedig jó, ha egy kevés illóolajat a párnánkra csepegtetünk vagy illatpárnát használunk. Arra azonban érdemes odafigyleni, hogy míg kis mennyiségben a levendula nyugtat, túlzott használata éppen ellenkező hatást vált ki, azaz élénkít.

Bőrproblémák

A levendula a bőr különféle kellemetlen állapotaira is jótékonyan hat, legyen szó sebekről, csípésekről vagy betegségekről. Az enyhébb horzsolásos sérüléseknél antibakteriális, fertőtlenítő hatását élvezhetjük, a csípéseknél mérsékli a duzzanatot és a viszketést, pattanás esetén gyulladáscsökkentő, de az ekcémás, pikkelysömörös bőr is hálás lesz, ha például egy házi, levendulás fürdőbombával kényeztetjük.

Hajápolás

A hajápolásban szintén nagy segítségünkre lehet a levendula, főleg ha zsíros típusú a hajunk vagy korpásodásra hajlamos a fejbőrünk. Bázisolajba cseppentve és rendszeresen, pakolásként alkalmazva búcsút inthetünk az összetapadt vagy „havazó" tincseknek.

És ez még nem minden! A levendula ugyanis a gasztronómiában is egyre nagyobb teret hódít magának. Erről következő cikkünkben írunk majd.