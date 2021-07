Farkas Alexa tavaly májusban még lapos hasát mutogatta közösségi oldalán, azonban az elmúlt egy évben nagy változások mentek végbe az életében. Az ÉNB egykori sztárja nem régiben arról vallott, hogy külföldön valósítja meg gyerekkori álmát, ami miatt az utóbbi időben egy kicsit kevesebb ideje jutott az alakformálásra.

A spirituális életvezető nem rég egy videóban mutatta meg követőinek, hova szaladtak fel a plusz kilók, és arra ösztönözte az embereket, hogy aki nem elégedett magával, beletörődés helyett tegyen azért, hogy jól érezze magát a bőrében.

"Na, hát megpróbálom nektek a lehető legelőnytelenebb videót összehozni. Tokám is van, kar, has, - a karom a legdurvább. Soha nem voltam ennyire elhízva, aki ismer az tudja, hogy mindig odafigyeltem arra, hogy nézek ki, mit eszem, edzettem, de most sokkal fontosabb volt az, hogy megtanuljak zenélni ahelyett, hogy azzal foglalkozzak, hány kalóriát vittem be (...) Mindenkinek vannak ilyen időszakai(...) Én pajzsmirigyes is vagyok, vagy voltam, az sem segíti a jelenlegi helyzetemet, de nem ez a lényeg. Innen szép győzni, meg tudom csinálni, és te is meg tudod csinálni"

-mondta Alexa, aki ma azt is megosztotta követőivel, milyen módszerrel szeretne megválni plusz kilóitól, és az elmúlt napokban a kondi teremből is bejelentkezett.