Az AWS tagjai Siklósi Örs halála óta most először adtak interjút és meséltek részletesen az énekes szívszaggató küzdelméről.

Az AWS zenekar tagjai a szörnyű veszteség óta először szólaltak meg és mesélték el, ők hogyan élték meg énekesük és barátjuk, Siklósi Örs elvesztését.

"Volt pár életmentő műtétje, és ezekben a pillanatokban is, amikor kitolták a műtőből, az volt az első gondolata, mi lehet velünk, mi ezt hogyan éljük meg" - mondták a zenekar tagjai.

Továbbá elmondták, hogy a dalszövegek a történtek óta teljesen új értelmet nyernek.

"Ez nem egy tudatos dolog, ami az ember megfogalmaz magában, hanem egy érzés, ami elkíséri őt az életében (...), hogy neki korábban lesz dolga a halállal, mint más embereknek. Egészen biztos vagyok benne, hogy ezek a dalszövegek, meg régi versei az Örsnek erre reflektálnak, mégha ő ezt abban a pillanatban nem is tudta" - árulták el.

A beszélgetésből az is kiderült, hogy az énekes akaraterejének köszönhetően még a betegsége alatt is született három új AWS-dal, amiből egy még idén nyáron, a Budapest Parkban megrendezett emlékest előtt megjelenik - írja a Bors.

"Ez a koncert olyan, amiből mi és a barátaink is ki tudják venni a részüket, és ami segíti a feldolgozás folyamatát. Örs teljes életművének tudunk emléket állítani, nem csak mi, a szűk baráti társasága, hanem azok is, akikkel koncerteken találkozott. Szerettük volna, hogy nekik is legyen lehetőségük méltóképp elbúcsúzni Örstől" - tették hozzá.

Siklósi Örs szeptember 4-én lett volna 30 éves, egy nappal később, szeptember 5-én a Budapest Parkban számos vendéggel, harminc dalos műsorral készül az AWS.