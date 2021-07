Ahogyan arról már mi is beszámoltunk, dr. Demeter Alexandra gyógyszerész korábban két éven keresztül volt Bochkor Gábor eltitkolt barátnője. Manapság azonban a magánéletéről szinte semmit nem lehetett tudni, egészen mostanáig.

A szépséges gyógyszerészre ugyanis rátalálhatott a szerelem, legalábbis az a fotó, amire a Ripost bukkant Alexandra Instagram-oldalán, erre utal.

A képen két teli pezsgőspohár, és egy palack minőségi ital látható egy budapesti étterem teraszán. A fotó alá írt szöveg is megerősíti azt, hogy a fiatal lány egy romantikus randevún vehetett részt:

"Together will be better", azaz, együtt jobb lesz - írta.

"Egyelőre nem szeretnék nyilatkozni a témában, nem akarok beszélni a magánéletemről. Később azonban úgyis ki fognak derülni a dolgok" - mondta sejtelmesen a lapnak Alexandra.