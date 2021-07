A kutatás 12 hete alatt a közepestől az erősig terjedő súlyosságú hőhullámok átlagosan napi majdnem ötről napi egynél kevesebbre csökkentek - írta a eurekalert.org tudományos-ismeretterjesztő portál a Menopause-ban, az Észak-amerikai Menopauza Társaság tudományos lapjában megjelent tanulmány alapján.

A WAVS (Women's Study for the Alleviation of Vasomotor Symptoms, a vazomotoros tünetek enyhítése nőknél) elnevezésű vizsgálatban résztvevők majdnem 60 százaléka teljesen megszabadult a közepes-erős hőhullámoktól.

Az eredmények azt mutatják, az étrendi változások sokkal hatékonyabban kezelhetik a hőhullámokat, mint azt a tudósok korábban vélték. A kutatás elnevezésében szereplő vazomotoros kifejezés az éjszakai izzadásra és a hőhullámokra vonatkozik.

A kutatásban se hormontartalmú gyógyszereket, se kivonatokat nem használtak. Ehelyett a tudósok alacsony zsírtartalmú, növényi alapú étrendet teszteltek, melyben naponta fél csésze szójababot kevertek a salátába.

"Forradalmi változást jelent ez a 45 éven felüli nőknek, többségük így gyógyszerek nélkül megszabadulhat a menopauza leggyötrőbb tünetétől" - mondta Neal Barnard, a Washingtoni Egyetem orvosi karának professzora.

A posztmenopauza után a nők akár 80 százaléka is szenvedhet hőhullámoktól, melyek éjszakánként az alvást is tönkre teszik. Kezelésükre egykor rutinszerűen alkalmazták az ösztrogén alapú gyógymódot, azonban kimutatták, hogy ez emeli a mellrák és más betegségek kockázatát, a szójából kivont izoflavonoidok kevéssé hatékonyak, így nem sok lehetőség maradt.

A kutatók olyan önkénteseket kértek fel, akik a posztmenopauza szakaszában voltak és naponta két vagy több hőhullámot szenvedtek el. Véletlenszerűen osztották őket vagy abba a csoportba, amelyiket alacsony zsírtartalmú vegán étrenddel és napi fél csésze főtt szójababbal kezeltek, vagy a másik, változatlan étrenden élő, semmilyen gyógymódban nem részesülő csoportba.

A hőhullámok gyakoriságát és súlyosságát telefonos alkalmazással követték, az egyéb tényezőket speciális kérdőívvel vizsgálták. A testsúlyt naponta mérték, hetente egyszer online találkoztak a résztvevők és a kutatók.

Az összes hőhullám 79 százalékkal lett kevesebb, a közepes és súlyos hőhullámok száma 84 százalékkal mérséklődött. Végül a kezeltek csoportjában lévő nők 59 százaléka számolt be arról, hogy megszabadult a közepes vagy erős hőhullámoktól. A kontrolcsoportnál nem változott a hőhullámok száma és intenzitása.

Az előírt étrenden élők közül sokan jelentették, hogy javult a szexuális életük, a hangulatuk és energikusabbak lettek.

A tanulmány alapjául a menopauza tünetei kezelésének Barnard 2020-ban megjelent könyvében (Your Body in Balance) leírt új módja szolgált.