Egyszerre találkozott a két ikerpár egymással, és azonnal tudták, őket egymásnak teremtették. Mind a négyen együtt is élnek, békességben, szeretetben.

A 25 éves Kerissa és Venessa D'Arpino még 2020. júniusában ismerkedett meg a 29 éves ikerpárral, Lucas és Jacob Sealbyvel. A találkozás a véletlennek volt köszönhető, ám nevezhetjük sorszerűnek is, hiszen azonnal kialakult köztük az összhang. Két hónappal később már össze is költöztek, igen mind a négyen! - írja a New York Post.

Miután rájöttünk, ki kivel szeretne lenni, szerelem volt az első látásra. Az első pillanatban erős érzelmek alakultak ki – mesélte Lucas párja, Venessa.

Az ikrek, bár hasonlóan néznek ki, sőt, az alkatuk is megegyezik, mégsem történt még párcsere, se szándékosan, se véletlenül. Pontosan tudják, ki kivel van együtt, és az együttlakás során sem esett még senki a csábítás vermébe.

Mind a négyen komolyan gondolják a kapcsolatukat, már a házasság is szóba került, de nem terveznek dupla esküvőt.

