A főhercegnők sokat tartózkodnak külföldön: Zsófia Madridban jár egyetemre és négy nyelven beszél, míg húga, Ildikó 5 nyelven. Bár magas elvárásoknak kell megfelelniük, ők is úgy élnek, mint bármely átlagos fiatal, sokat buliznak és ismerkednek.

Ugyanazt várjuk el egy fiútól, mint bármelyik másik korunkbeli lány. Nem kell herceget férjül választanunk. A lényeg, hogy azokat a családi és erkölcsi értékeket képviselje, mint amit mi is, ezentúl mindegy, hogy egy német vagy osztrák arisztokrata születési bálján vagy a szomszéd településen a postán sorba állva találkozunk a herceggel"

- nyilatkozott Zsófia a Hot! Magazinnak.

A lányoknak van bőven alkalmuk ismerkedni, ugyanis királyi és arisztokrata bálokon is részt vesznek, valamint nagyon sokan utaznak. Ha véletlenül úgy hozza az élet, attól sem ijednének meg, ha egy trónon lévő uralkodócsaládba házasodnának be. Gyerekkoruk óta részt vesznek hivatalos eseményeken és továbbképzésen, ahol felkészítik őket a nyilvános szereplésekre. A jövőjüket Magyarországon képzelik el, bár Bécset is nagyon szeretik, ahol többek között nagyapjuk, Habsburg Ottó is nyugszik.