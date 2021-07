Mary azt állítja, hogy miután összetűzésbe került a menedzsmentjével, azok a klipjeit letiltották, és minden lehetséges módon keresztbetettek a karrierjének.

Ám ha ez még nem lett volna elég, Mary személyi szabadságát is korlátozták. Az énekesnő úgy érzi, hogy eljött az ideje annak, hogy végre elégtételt vegyen az egyre csak gyarapodó sérelmeiért.

"Onnantól kezdve, hogy kiálltam magamért, és szóvá tettem, hogy nem vagyok elégedett azzal, ahogyan a pénzügyeket kezelik, pokollá tették az életemet. Folyamatosan zaklattak és fenyegettek engem és a családomat is. Szó szerint rettegésben éltem, mert miután engem fogva tartottak, nem tudhattam, hogy mikor bántanak engem vagy a szeretteim közül valakit. Nagyon komoly lelki sérüléseket szenvedtem, és ezek a sebek már sosem gyógyulnak be. A mai napig nehéz beszélnem erről, és gyakran vannak rémálmaim is ezzel kapcsolatban. Ezeken pedig az ítélet sem segít." – jelentette ki a Borsnak Mary.