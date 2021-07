A szépségért szenvedni kell – szokták mondani, ám a szenvedés mellett sokszor még kifejezetten bizarr dolgokat is megteszünk, mi nők azért, hogy szebbnek érezzük magunkat.

Így van ez, amióta világ a világ; gondoljunk csak a fűzőre, amely megnyomorgatta a hölgyek derekát vagy a parókákra, amelyben különféle bogarak tanyáztak, de a sminktermékek közül is akadtak olyanok, amelyeknek a használata emberéletet követelt. Az ideálok és a divat változik, a tudomány fejlődik, mégis, ma is akadnak olyan összetevők és olyan kezelések a szépségiparban, amelyek kifejezetten bizarrul hangzanak.

Csiganyálka

Az utóbbi években a szépségápolási termékek egyik legújabb és legkeresettebb összetevője nem más, mint a csiganyál, csiganyálkavagy csiga mucin. Igen, nem tévedés: csiganyálka! Ha azt hinnénk, hogy ez megint valami modern hóbort, akkor nagyot tévedünk, mert már az ókorban is használták a csiganyálkát, méghozzá elsősorban a sebek szebb és gyorsabb gyógyulása érdekében. Később rájöttek, hogy a csiganyálka puhítja a bőrt és sokkal fiatalosabb, bársonyosabb tapintást kölcsönöz neki. De mi is az a csiganyál? A csiganyál két összetevőből áll: vízből és az úgynevezett mucinból, amely egy komplex fehérje, eredeti célja pedig az, hogy a csiga bőre és háza minél gyorsabban tudjon regenerálódni. A mucin tehát egy aktív hatóanyag, amely leginkább a kollagén és elasztin termelődésére hat, de nemcsak a bőr rugalmasságát javítja, hanem egyben hidratál, korrigálja az UV sugarak okozta bőrkárokat, valamint halványítja, feltölti a ráncokat is.

Méhméreg

Ha a csiganyálat, mint szépségápolási összetevőt bizarrnak tartjuk, akkor fokozzuk kicsit a megdöbbenést, mert a listánk következő tagja nem más, mint a méhméreg. Kinek jut eszébe a méhek mérgét kozmetikai célra használni? Természetesen a koreaiaknak, akik a különféle innovatív szépségápolási trendek igazi úttörői. Tőlük származik a 10 lépéses korai arcápolási rutin is, amely mára meghódította az egész világot. És persze ők kísérleteztek ki rengeteg olyan, a bőrápolás során használt összetevőt is, amelynek hallatán bizony magasra szalad a szemöldökünk. Ilyen a méhméreg, amelyet a benne található melittin nevű anyagnak köszönhetően kiáltottak ki csodaszernek. A melittin enyhe vérbőséget okoz, ezáltal gyorsítja a vérkeringést, serkenti a bőr anyagcseréjét és kollagéntermelésre ösztönzi. Mindez pedig feszes, puha, hidratált bőrt eredményez.

Vér

De ne higgyük, hogy csak az állatok nedveit csapolják meg manapság. A vér évezredek óta egy olyan anyag, amelyet sok esetben a szépséggel, a fiatalsággal, sőt a halhatatlansággal társítanak. Idézzük fel például Drakula vagy Báthori Erzsébet legendáját. Az egyik vérrel táplálkozott, a másik vérben fürdött... A mai kor asszonyai pedig szintén szépülhetnek vérrel, bár jó esetben nem máséval, hanem a sajátjukkal – már akinek van gusztusa hozzá. Mit ígér a drakulaterápia? Például azt, hogy a kezelt terület megfiatalodik, hidratáltsága javul, az apró ráncok kisimulnak és az egész terület ragyogóbbá, feszesebbé válik, mindezt teljesen természetes módon, hiszen a saját vérünkkel kezelnek...