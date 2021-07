Minden nő szereti az egyszerű és könnyen megvalósítható ötleteket, amelyek megkönnyítik a mindennapokat. Most cikkünkben tíz olyan hasznos tippet mutatunk, ami megkönnyíti az életed!

Az alábbiakban összegyűjtöttünk néhány hasznos tippet, amelyek sokszor jól jöhetnek!

Folteltávolítás

Egy pici folt miatt még ne menjen a ruhád egyből a szennyesbe, előbb próbáld meg máshogy eltávolítani. Ha nem túl erős a folt, akkor eltüntethető lehet hideg folyó vízzel vagy tisztítókendővel. Mielőtt tisztítókendőt használnál, egy láthatatlan helyen próbáld ki, ezáltal tesztelve, hogy a kendőben található vegyi anyagok hogyan viselkednek a textíliával. Amennyiben nem károsítja az anyagot, úgy a kendő hatóanyagát körkörös mozdulatokkal vidd fel a foltra. Végül egy papírtörlővel szárítsd meg a a kitisztított textilt.



Törd be a cipődet pár perc alatt!

Az új cipő megvásárlásának örömét csak az első néhány használat árnyékolhatja be, amikor is szeretett lábbelink feltörheti a lábunkat. Hogy ezt megelőzzük, mutatunk egy gyors trükköt. Bújj bele egy vastag zokniba, majd húzd fel a cipellőt. Hajszárítóval fújj meleg levegőt a lábaidra, közben mozgasd őket, hogy a cipő kicsit kitáguljon. Hagyd, hogy kihűljön a cipő, amíg még a lábadon van. Ezek után már hordhatod, anélkül, hogy feltörné a lábad!



Fesd ki a kulcsaid!

Van egy egyszerű módja annak, hogy megkülönböztesd a kulcsaidat és még a kreativitásodat is kiélhesd! Színes körömlakkokkal megjelölheted a kulcsokat, hogy könnyen felismerd, melyik zárba valók.

Gyors körömszárítás

Nincs időd kivárni, míg a körömlakk megszárad? Készíts elő jéghideg vizet, majd miután kifestetted a körmeidet, tedd a kezedet a vízbe legalább 10 percre. Ez a módszer segít, hogy gyorsabban megdermedjen a lakk.

Áttetsző tároló sminkeknek

Egy műanyag rekeszes tároló minden sminkszerető lány álma. Segítségével jól átláthatóan rendezhetjük kedvenc termékeinket és nem utolsó sorban nagyon jól is mutat a pipereasztalon!

Védelem a bizsuknak

A bizsukért mind odáig vagyunk, de persze nagy hátrányuk, hogy hamar megkopnak. Hogy megelőzd a zöld foltokat az ujjadon, nyakadon, fesd le az ékszert áttetsző körömlakkal. Ez a láthatatlan réteg megóvja az elszíneződéstől.

Használjunk citromot a csillogó felületekért!

Használjuk ki a citromsav kiváló vízkő- és rozsdaeltávolító hatását: segítségével az üvegpoharak visszanyerik régi csillogásukat, ha átdörzsölöd őket egy citromszelettel, és a rozsdamentes acél és krómfelületek is újszerűek lesznek, ha ugyanígy teszel. A citrom levét sóval keverve olyan krémet kaphatunk, amellyel a rézfelületeket is újjávarázsolhatod; tisztítsd meg citromlébe áztatott dörzsi szivaccsal a régi késeidet, és a rozsdától is megszabadulhatsz.

Feltekerős pakolás

A bőröndpakolással sokunknak meggyűlik a baja utazás előtt. Nemcsak azzal, hogy mit vigyünk magunkkal, hanem azzal is, hogy mibe és hogyan pakoljunk. Használj feltekerős pakolást, mert sok helyet lehet nyerni a ruhák felgöngyölítésével. Ez az egyik leghatékonyabb módszer a helytakarékos csomagolásra, és a leggyorsabban kivitelezhető is. Leginkább a nyaralós, kevésbé gyűrődő ruhadaraboknak ideális.