Ki ne szeretné a friss bazsalikomot egy olasz tésztán vagy a mentát egy hűsítő limonádéban? Ha folyamatosan használjuk a fűszernövényeket, az a legegyszerűbb, ha otthonunkban is termesztünk belőlük. Arról nem is beszélve, hogy csodàlatos dísze lehet a balkonnak vagy akár a kertnek is.

Így ültess fűszernövényt!

Kertben:

Ha jó táptalajjal rendelkezik a kertünk, nincs más dolgunk, mint gondosan kiválasztani a megfelelő helyet. Sose ültessük a fűszernövényeket olyan helyre, ahol folyamatosan tűzi a nap, inkább részlegesen napos helyet válasszunk. Az elültetett palántát mérsékelten locsoljuk. Amíg nem fejlődnek ki a növények, mindig biztosítsuk nekik a nedves talajt. Ha azonban már kifejlődtek, akkor öntözzük csak öket, ha a talaj felső rétege száraz.

Folyamatosan gyomláljuk az ágyásokat és néha enyhe vízsugárral zuhanyoztassuk le a növényeket. Így nem csak a portól védjük a fűszernövényt, de a kártevőktől is megóvhatjuk.

Amint eléri a fűszernövény a 10-15 centiméteres magasságot, már fel is használhatjuk.

Figyelem! Minden növény másképp növekszik, így ültetés előtt mindenképpen járjunk utána, melyiket hogyan érdemes elhelyezni, teleltetni.

Cserépben

A fűszernövényeket cserépbe is bátran ültethetjük, így erkélyen, balkonon és teraszon is könnyedén nevelhetjük őket.

Fontos, hogy megfelelő méretű, 40-50 cm nagyságú cserépedényt vagy balkonládàt használjunk, aminek alján megoldott a vízelvezetés. A helyes táptalaj kiválasztása ebben az esetben is elengedhetetlen. Lehet kapni kifejezettem fűszernövények számára kevert földet, de mi magunk is elkészíthetjük szerves komposztból és általános virágföldből.

Vannak olyan növények, mint a kakukkfű, a zsálya, a bazsalikom, a menta, a rozmaring, a snidling, a koriander, a petrezselyem és az oregánó, amik beltéren is megélnek, ezeket akár a konyhában is elhelyezhetjük.

Így dekoráld fűszernövényekkel az otthonodat

A fűszernövények nem csak az ételek ínycsiklandozó alapanyagai, de otthonunk és kertünk gyönyörű díszei is lehetnek.

A konyhában akár egy polcos rendszert is kialakíthatunk gondosan elültetett növényeinknek, amiket egyforma cserében, egymás mellé helyezve csodásan feldobják az enteriőrt.

A terszon, balkonon szintén kialakíthatunk egy polcos megoldást, de akár az asztal ékeként és a párkány vagy korlát dekorálásrára is használhatjuk.

Amennyiben a kertbe ültetjük a füszernövényeket, különböző alakzatokba is rendezhetjük őket, amiket terméskövekkel és egyéb elválasztókkal is színesíthetünk.