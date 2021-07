Mádai Vivien szüleinek a tulajdonában áll a balatonfüredi Gombás kúria, amit most 750 millió forintért árulnak.

Szállodaként üzemel Balatonfüreden a Gombás kúria, ami a válófélben lévő Mádai Vivien szüleinek a tulajdonában áll. A gyönyörű, 850 négyzetméteres műemléki épületben töltötte gyerekkora egy részét a műsorvezető, amiről korábban szívesen mesélt. "A szüleim vállalkozásként üzemeltetik. Amikor gyerekek voltunk, ideköltöztünk és szépen lassan újítgatták" - mondta egykor.

Most azonban eladósorba került a kúria, 750 millió forintért árulják a 2500 négyzetméteres telken álló ingatlant, amely igazi luxusszállodának lett kialakítva. Arról nem tudni, hogy miért akarnak megválni az épülettől, Vivien erről nem is szeretett volna nyilatkozni. "Már régóta árulják, de nem az én tulajdonom, nem is szeretnék erről nyilatkozni" - mondta a Blikknek.