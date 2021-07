A Dancing with The Stars sármos táncosa ritkán posztol magáról olyan szívdöglesztő fotót, amint amit most tett ki az Instagarm-oldalára. Andrei ezúttal egy balatonfüredi medencéből jelentkezett be egy szál fecskében, és a nők legnagyobb örömére megmutatta kockás hasát.

Nos, a táncosnak nem csak a hasa indítja be a fantáziát, de izmos felsőteste is, nem beszélve vizes hajáról és mosolyáról. Andrei a TV2 táncos műsorának második évadában Tóth Andit táncoltatja majd meg, akiről korábban őszintén nyilatkozott.

Andi temperamentumban nagyon hasonlít Gabyra, vagyis idén sem lesz könnyű dolgom.

-mondta partneréről a sármos táncos.