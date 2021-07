Teljesen összeomlott az elmúlt hónapokban Fekete Dávid élete. Az énekesnek hamarosan feleségével, Reginával is találkoznia kell, ugyanis gyermekei anyja beadta a válókeresetet.

Májusban vették őrizetbe Fekete Dávidot, akit csalással és sikkasztással vádolnak. Ha beigazolódik az énekes bűnössége, hosszú időre a rácsok mögé kerül, pedig a hírek szerint már most nem viseli jól a börtönt. Dávid békéltető tárgyalását már szeptemberben megtarthatják, felesége, Regina pedig már több mint három hónapja beadta a válókeresetet. A Blikk úgy tudja, hogy az énekes a börtönben megkapta a válási papírokat, de nem reagált.

"Ellenkérelem nem érkezett az alperestől, most az első, perfelvételi tárgyalás időpontját várjuk, ahol személyesen is előadhatja, hogy egyetért-e a válással vagy sem" – mondta a lapnak Regina jogi képviselője.

Mivel nem Fekete Dávid adta be a keresetet, és most is börtönben van, elképzelhető, hogy nem egyezik bele a válásba. Bonyolítja a helyzetet, hogy a felek kiskorú gyermekeik miatt nem mondhatják ki a válást azonnal, így minimum két tárgyalás lesz.