Fekete Dávid börtönbe került, méghozzá több mint 100 millió forint értékű csalás, közokirat hamisítás és tizenegy rendbeli vagyon elleni bűncselekmény elkövetése miatt. Ügyleteivel sokakat megkárosított, és habár eleinte egyedül akarta elvinni a balhét mostanra úgy tűnik, meggondolta magát. Már a túlélésre játszik, és egyre több embert magával ránt.

Eközben pedig kétségbeesetten igyekszik kiengesztelni a károsultakat: ajándék vázával próbálja megnyerni őket. Ezeket az embereket még most, a börtönből is próbálja kiengesztelni. Szeretné megúszni, hogy a büntetési tétel tovább nőjön. Az egyik zenésztársának, akit 30 millió forinttal rövidített meg, herendi vázát akar küldeni kompenzációként. Rendszeresen üzen ki, jókívánságait küldi, nyugtatja az embereket, hogy minden el lesz simítva, ha kijut a börtönből, ígérget és hízeleg. Ugyanazt folytatja, amit a börtön előtt csinált" - mondta a Blikknek az egyik áldozat. Nem csak pénzt kért az emberektől, de sokakat bele is kevert az ügyleteibe. Jó néhányan emiatt nem mernek feljelentést tenni, félnek, hogy Dávid magával ránthatja őket. Arról nem is beszélve, hogy számos visszaélés történt személyes adatokkal, ki tudja, kik keveredtek bele a csalásokba úgy, hogy nem is tudtak róla" - tette hozzá az illető.

Az is kiderült, hogy Dávid egyre kevésbé viseli jól a börtönt, egy szemtanú szerint az egykori énekes már csak árnyéka önmagának. Meg van rogyva, látszik, hogy összeroppant az ügy súlya alatt, és hát, a börtön sem üdülőhely. Most már egyedül lakik a cellájában. Elvitték mellőle azt, akivel két hét után összerakták. Napi egy órát lehet sétálni az udvaron, de ott is csak kóvályog, egyetlen egyszer láttam szólni valakihez" - mondta a férfi.