Napjainkban a szilárd sampon egyre felkapottabb, és igazi újdonságként kezelik az emberek. 2018-ban a National Geographic egy, a műanyagok környezetre gyakorolt hatását vizsgáló cikkben is foglalkozott a kozmetikummal, a környezetkímélő hajápolási termékek legújabb divatjaként említik. Pedig a szilárd sampon egyáltalán nem újdonság.

Ahogyan a LUSH társalapítója, Mark Constantine fogalmazott, 30 év kellett ahhoz, hogy a szilárd sampon végre népszerű legyen. A szilárd sampon ötlete Mo Constantine és Stan Krysztal kozmetikai vegyésztől származik; az első termékeket 1987-ben dobták piacra. A mára sikertemékké vált szilárd samponok egy csodás véletlennek köszönhetően születtek meg.

1987-et írtunk, amikor Mo és Stan éppen egy új szappanon dolgoztak a dél-angliai Poole-ban található laboratóriumukban. Stan "kukacszappannak" becézte, a szintetikus mosószergranulátum ugyanis kis kukacokra emlékeztetett. Az alapötlet az volt, hogy ezt kézzel nyomva olyan formára alakítsák, amilyet éppen szerettek volna. Mo azt javasolta, cseréljék ki a szintetikus mosószert kis felületaktív tüskékre. Azzal, hogy a "kukacokat" ezekkel a tüskékkel helyettesítették, tökéletesre nyomható, kerek korongokat hoztak létre. Csalódottságukra azonban a tesztelés során kiderült, hogy az állaga nem volt megfelelő egy szappanhoz. Egészen addig tanácstalanok voltak, mígnem megérkezett Mark Constantine. Ahogy Mark, a hajszakértő besétált a laborba és ránézett a termékre, rámutatott, hogy amit készítettek, az valójában egyáltalán nem is szappan. Tévedésüknek köszönhetően feltaláltak egy forradalmian új terméket: a szilárd hajsampont.

"A szilárd sampon volt az egyik első szabadalom, amit elnyertünk. Stan Krysztal kozmetikai vegyésszel kidolgoztuk azt az ötletet, hogy szilárd formává préseljünk a sampongranulátumot, majd aktív összetevők hozzáadásával különböző, a haj számára jótékony hatásokat értünk el" - mondta Mo.

Az első név története

A szilárd sampon első neve INASIA volt, amit Mo és Mark Constantine fia, Jack adott neki. Az akkor még totyogós Jack jelen volt azon a megbeszélésen, aminek a célja az új találmány elnevezése volt. A felnőttek kifogytak az ötletekből, amikor Mark megkérdezte a fiát: "Jack, mi legyen a neve ennek a samponnak?" - mire a kisfiú ezt motyogta: "Nem szappan vagyok! Jack vagyok!". A felnőttek jót derültek ezen, majd megszületett a "Nem szappan vagyok, sampon vagyok" szlogen (angolul "I am not a soap, I am a shampoo bar"), ami rövidítve INASIA.

Környezettudatos termék

Mára a környezettudatos kozmetikai termékek nagy része csomagolás nélkül kerül az üzletekbe, vagy környezetbarát, lebomló csomagolásban kapható, s ez része annak a most is zajló kozmetikai forradalomnak, aminek célja a bolygó megmentése.

A szilárd sampon hatása a környezetre számokban:

• Egy szilárd sampon 3 db 250ml-es flakonnak felel meg.

• Mindegyik szilárd sampon 80-100 hajmosásra elegendő (függően a haj vastagságától és hosszúságától).

• A karbonlábnyom drasztikusan kisebb a szilárd samponok esetében: egyetlen teherautónyi szilárd sampon ugyanannyi hajmosásra elegendő, mint 15 teherautónyi folyékony termék.

Hogyan kell használni a szilárd sampont?

1. Nedvesítsd be a hajad.

2. Simítsd végig párszor a szilárd samponnal, hogy habos legyen, vagy képezz habot a tenyeredben.

3. Finom mozdulatokkal masszírozd a fejbőrödbe és a hajadra, ugyanúgy, ahogy a folyékony sampont szoktad.

4. Öblítsd le, és használj kondicionálót, ha egy kis extra kényeztetésre vágysz.

5. Fürdés után a szilárd sampont tárolt száraz, hűvös helyen, így bármikor újra felhasználhatod.

