Gyakran panaszkodunk, hogy egy otthoni hajmosáskor még csak hasonlóan sem tudjuk megcsinálni a hajunkat, mint ahogy a fodrászunk. Természetesen ugyanazt a tökéletes színvonalat soha nem érhetjük el, de a megfelelő hajápolók kiválasztásával sokat javíthatunk a hajunk minőségén. Erdős Bence fodrász szerint mindenképpen érdemes odafigyelni arra, hogy a hajtípusunknak megfelelő termékeket válasszunk.

„Vannak olyan szerencsés emberek, akik bármilyen terméket használhatnak, a hajuk nem törik, és nem zsírosodik. Ám sajnos a legtöbben nem ebbe a kategóriába tartozunk. Nagyon fontos, hogy olyan termékeket keressünk, ami nemcsak a hajhossz állapotát optimalizálja, hanem a fejbőrt is megfelelően tisztítja. A legtöbb odafigyelést a festett és szőkített haj igényli. Ezeknek a vegyileg kezelt hajaknak pontos, speciális igényei vannak. Ezeket meg kell tudnunk különböztetni, mert a rossz diagnosztika nem várt eredményeket hozhat" – kezdte a szakember a Life.hu-nak, majd arra is kitért, hogy egyes esetekben komoly betegségeket is megmutathat a hajunk állapota.

„Az esetleges fejbőr problémáknak (zsírosodás, korpásodás, hajhullás, kiütések stb.) rengeteg oka lehet, amire nem biztos, hogy egy sampon megoldást jelenthet.

Lehetséges, hogy a szervezetünk jelezni próbál a bőrünkön vagy a hajunkon keresztül. Amennyiben egy samponváltás után nem múlnak ezek problémák, érdemes orvoshoz fordulni! Abban az esetben ha a velünk született hajállaghoz illő sampont keresünk, szerencsére nincs túl nehéz dolgunk. A legtöbb piacvezető márka gyárt külön göndör, lelapuló, durva szálú hajra több speciális terméket, így nincs más dolgunk, mint utána olvasni és a fodrászunknál kérdezősködni ezek felől."

Egy rosszul kiválasztott termék vagy balul elsült otthon elvégzett hajfestés vagy szőkítés sajnos hatalmas, olykor visszafordíthatatlan károkat is okozhat. Ezekben az esetekben ugyanis megesik, hogy olyan anyagokat használunk, amik tartósan megváltoztatják a haj szerkezetét és a színét is. Ám olykor a legapróbb hiba is hosszú távú szenvedéshez vezethet.

„Ha egy zsíros fejbőrre egy olyan sampont választunk, ami kiszárítja a fejbőrt, a szervezetünk vissza pótolja a hiányzó faggyút és az eredmény még zsírosabb haj lehet, mint amilyen az eredetileg volt. Tehát a pontos diagnosztika mindennek a kulcsa, hiszen ennek köszönhetően biztos, hogy nem vásárolunk meg olyan terméket, amivel roncsoljuk a hajunk minőségét. Manapság nagyon gyakoriak a parabén- ,szilikon- és szulfátmentes formulák. Rengeteg márka gyárt már ilyen termékeket, ezekre érdemes odafigyelni. A vendégeimnek mindig javaslom, hogy inkább a növényi keratinokat keressék és ne az állatiakat, bátran használjunk vegán termékeket. Rengeteg sampon tartalmaz citromsavat és más gyümölcssavakat. Ezeket, és a gyógynövényes samponokat mindenképp kerüljük, ha festett hajunk van! Ezek a termékek nagyon erőteljesen tisztítanak és ettől az egykor csillogó hajszín hirtelen matt és száraz lesz. Amennyiben festett hajunk van, érdemes hűnek maradnunk az adott márkához, vásároljuk meg a hajszínünknek megfelelő ápolókat"

– magyarázta Bence, aki úgy véli, hogy a fodrász munkája nem ér véget a szalonban. Hiába tökéletes a vágás, vagy a festés, ha otthon nem a megfelelő termékeket használjuk.

Ha a hajunknak megfelelő termékeket választjuk, az megkönnyíti a hajmosási és hajszárítási rutint is. Ráadásul ezzel a hajmosások számát is le tudjuk csökkenteni. Nem utolsó sorban a megjelenésünk is megváltozik és mások is észreveszik, ha a hajunk fényes és egészséges.