Bár már hosszú-hosszú évtizedek teltek el a Família Kft. befejezése óta, a legendás sorozat szereplői a mai napig baráti viszonyban vannak egymással. Különösen igaz ez Csonka Andrásra és a Spáh-ikrekre, akik évtizedek óta jó barátságot ápolnak. Nemrégiben a színész egy közös fotót posztolt a Família Kft. egykori szereplőivel, ezúttal pedig a Spáh testvérekkel, Dáviddal és Károllyal fotózkodott.

"Mit is mondhatnék? A gyerekek a fejemre nőttek. Imádtam, hogy miattuk, majdnem 30 éve, visszamehettem gyerekbe én is, az akkor 11 éves srácokkal közösen lógtunk, pizzáztunk, hallgattunk üvöltve musicaleket a kocsiban, röhögtünk, és élveztem, hogy befogadtak. Elragadó volt tapasztalni a tehetségüket, mert igenis, egy gyerekre is fel lehet nézni emiatt!Csodáltam a harmóniát, amit az egész családjuk sugárzott. Bámultam, hogy a jó fej, briliáns humorú, érzékeny srácokból szépen lassan kiváló, többszörös családapák lettek, toleráns, elfogadó felnőttek, pont olyanok, amilyennek ebben a társadalomban mindenkinek lennie kéne.Ma már a Famíliás ikrek a kamerák mögött bizonyítják kimagasló tehetségüket. Van, hogy egy teljes évig nem találkozunk, de tök mindegy, ez semmit nem befolyásol a barátságunkon‼️

- írta a fotóhoz Csonka Pici.