A modern szépségápolásnak köszönhetően ma már nagyon sok olyan szépészeti eljárást igénybe vehetünk, amelyekkel megőrizhetjük az arcunk feszességét, üdeségét, de még a ráncokkal is felvehetjük a harcot. Ám, aki nem akar minden héten kozmetikushoz járni valami fancy kezelésre, annak sem kell elkeserednie, mert mutatunk két szuper hatóanyagot, amelyek otthoni használat mellett is csodát művelnek a bőrünkkel.

NiacinamideA niacinamide, vagy ahogy általában emlegetni szokták, a nia, nem más, mint a B3-vitamin. Micsoda? Vitamin az arcbőrre? Bizony, a vitaminok nemcsak belsőleg gondoskodhatnak a szépségünkről és az egészségünkről, de külsőleg is érdemes különféle típusokat alkalmaznunk. Megtanulhattuk ezt már a csodatévő C-vitaminnál, amely szintén áldásosan hat a bőrünkre.

Most pedig itt van a B3-vitamin, azaz a nia, amely az újhullámos, a szépségápolásban is használt hatóanyagok közé tartozik.

Mire jó? A nia egy univerzális fegyver a bőrhibák ellen vívott állandó harcban. Ránctalanít, mivel remekül segíti a kollagéntermelést. Halványítja a bőrön megjelenő barnás elszíneződéseket, azaz a pigmentfoltokat. Hatásos a pattanások esetén is, mivel gyulladáscsökkentő és faggyúszabályozó tulajdonsággal is rendelkezik.

Miben található nia? Szinte bármilyen arcápolási termék összetevői között fellelhető különböző koncentrációban: tonikokban, szérumokban, hidratálókban.



Fermentált hatóanyagok

Kezdjük is az elején, azaz, hogy mi is az a fermentálás. A fermentálás, más néven erjedés olyan kémiai folyamat, amelynek során a szerves anyagok bizonyos baktériumok vagy gombák hatására átalakulnak. Ha erjedésre gondolunk, valószínűleg a legtöbbünknek a savanyú káposzta, a kovászos uborka vagy a bor jut az eszébe – nem is véletlenül. Ám újabban a szépségipar is előszeretettel használ fermentált összetevőket, mivel az erjedés következtében a hatóanyagok molekulái kisebb molekulákká alakulnak át, így könnyebben beépülnek a bőrbe, sőt a mélyebb rétegekbe is bejutnak. Mivel a fermentáció áldásos hatásaira Japánban figyeltek fel, így nem meglepő, hogy először a japán és a koreai szépségápolási termékek tartalmaztak erjesztett összetevőket. A legkedveltebb fermentált hatóanyagok közé tartozik a ginszeng, a szójabab, az élesztő, a fekete tea, a hibiszkusz, de létezik fermentált chili, sütőtök, rizs és kókusz is.

Mire jó? A fermentált kozmetikumok tele vannak aminosavakkal, ásványi anyagokkal és vitaminokkal, emellett pedig sokkal jobban hasznosulnak (biológiailag aktívabbak), mint „normál" társaik. Ennek köszönhetően remekül hidratálnak, antioxidáns hatással bírnak, erősítik a bőr védőrétegét és kiválóan frissítik az öregedő, ráncos bőrt, tehát anti agingnek sem utolsók.

Miben található fermentált hatóanyag? Akárcsak a niát, ezt is számos termékben megtalálhatjuk: hidratálókban, tonikokban, esszenciákban, szérumokban, de az arcpermetekben és a szemkörnyékápolókban sem ritka összetevő.