A C-vitamin ezerarcú, hatása pedig az egész testre kiterjed. Erősíti a hajszálereket, megelőzi a zúzódások kialakulását, segít a sebgyógyulásban, egészségesen tartja az izmokat, ínszalagokat, ízületeket, szerepet játszik az asztma gyógyításában, egyes szembetegségek kialakulásának megelőzésében, de épp úgy alkalmazzák az ínyproblémák vagy a megfázás kezelésére is, mint ahogyan az egyes daganatos megbetegedések elleni küzdelemben. S ha ez nem lenne elég, akkor jó, ha tudjuk, hogy nélkülözhetetlen a kollagén képződéséhez és nagyon komoly antioxidáns, így hatékonyan száll szembe az öregedés jeleivel is.

A C-vitamin hatása a bőrreAz arcbőr rengeteg káros hatásnak van kitéve nap mint nap, s ezek bizony látható nyomokat hagynak rajta. Az UVA és UVB sugárzásnak köszönhetően pigmentfoltok, a kollagéntermelődés lelassulásával mély barázdák alakulhatnak ki rajta, a stressz pedig egyenetlen, fakó arcbőrt eredményezhet. Létezik azonban megoldás ezekre a problémákra, méghozzá a C-vitamin, amely nem csupán belsőleg, de külsőleg alkalmazva is kifejti áldásos hatásait.



BelsőlegElég szélsőséges véleményeket hallani arról, hogy mennyi C-vitaminra van szükség naponta. A skorbut megelőzéséhez már elegendő a 40-60 mg, a dohányosoknak azonban minimum 100-200 mg a szükséges adag. Egyes szakemberek azt hangoztatják, hogy a 200 mg bőven elegendő, míg mások (pl. a Nobel-díjas Linus Pauling) akár 10.000 mg-ot is ajánlanak. Talán érdemes itt is az arany középutat választani és betartani a napi 500-1000 mg bevitelt, mert míg a túl kevés C-vitamin többek között íny- és fogbetegséghez, fáradékonysághoz, hajhulláshoz vezethet, addig a túl nagy mennyiség hasmenést, gyomorpanaszokat és veseproblémákat okozhat.

KülsőlegA C-vitamin külső használata kevesebb kérdést vet fel, mint a belsőleges alkalmazás és a bőr szempontjából nagyon látványos eredményeket hozhat.



Pigmentfoltok halványítása : ha valaki túl sok időt tölt a napon megfelelő fényvédelem nélkül, akkor számolnia kell azzal, hogy nem csupán a ráncai lesznek egyre mélyebbek, de bizony elszíneződések, azaz pigmentfoltok is megjelenhetnek az arcán. Amennyiben a baj megtörtént, nem kell kétségbe esni, mert a C-vitamin lassan, de biztosan el tudja halványítani ezeket a foltokat egy megfelelő hámlasztó vagy szérum formájában. Ránctalanítás : a C-vitamin egy remek antioxidáns, amely nagyon hatékonyan száll szembe a -bőr öregedéséért is felelős - szabad gyökökkel, sőt a kollagéntermelést is serkenti. Tehát az egyik oldalon véd, míg a másikon segíti a szervezetet abban, hogy a bőr minél rugalmasabb, s így ráncoktól mentes legyen. Ragyogás: a fakó, élettelen bőr ellenszere szintén a C-vitamin, mivel támogatja a sejtek működését, hámlaszt, hidratál és fokozza a vérerek rugalmasságát, ezeknek köszönhetően pedig az arc üdévé és természetesen ragyogóvá válik.

A C-vitamin tehát mind az egészségünknek, mind pedig a szépségünknek nagy barátja, így érdemes fokozottan figyelnünk a bevitelére mind az étrendünk kialakításánál, mind pedig a napi arcápolási rutinunk során, hogy áldásos hatásait kívül és belül is megtapasztalhassuk.