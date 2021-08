Dübörög a body positivity, azaz egyre többen kiállnak amellett, hogy minden test imádnivaló, függetlenül attól, mi az aktuális szépségideál. Talán nem véletlen, hogy pont ezzel a nézettel párhuzamosan robbant be ismét a hasakat szabadon hagyó crop top divatja.

A body positivity egy remek szemlélet. Önelfogadásra és mások elfogadására tanít valamint arra, hogy a szépség teljes mértékben szubjektív - ráadásul a szépségideálok is állandóan változnak. Ami az egyiknek tetszik, az lehet, hogy a másikat taszítja, tehát felesleges vérre menő vitákat folytatni arról, hogy a kis vagy nagy fenék szebb-e – csakhogy egy aktuális példával éljünk. Ugyanakkor amellett sem mehetünk el szó nélkül, hogy elfogadás ide vagy oda, bizony nem minden ruhadarab előnyös minden testalkaton, így érdemes azokat a fazonokat, színeket megtalálni, amikben a legjobb formánkat mutathatjuk.

A múltban számos öltözködéssel kapcsolatos szabály kőbevésett normaként működött, például, hogy mintásat nem hordunk mintással, a teltebb hölgyek kerüljék a vízszintes csíkozású ruhákat és így tovább. Ma már sokkal lazábbak a szabályok – már, ha egyáltalán vannak -, így szinte bárki viselhet bármit. Még a hasvillantós crop top sem csak a lapos, kockás hasú nők privilégiuma.

Crop top történelem

Először is nézzük meg, mi is az a crop top. Mielőtt azt hinnénk, hogy ez valami új találmány, eláruljuk, a crop topok vagy más néven a haspólók már nagyjából húsz éve is divatosak voltak, gondoljunk csak a Britney Spears klipekre. Akkor persze a mell alatt végződtek és leginkább csípőnadrággal párosultak, így valóban csak azokon mutatott jól, akik feszes hassal rendelkeztek. A múlt kifejezetten kihívó trendje 2021-re azonban igencsak megszelídült, így a modern crop top viselés első szabálya: Ne mutass túl sokat! De akkor mégis hogyan hordjuk?



Találd meg a megfelelő fazont

Az első és legfontosabb, hogy megtaláld a számodra ideális fazont. Ez mind a hosszúságra, mind a bőségre igaz. Hidd el, attól nem leszel trendi, ha kötözött sonkának öltözöl. A crop topnak ugyanis ma nem az a lényege, hogy premier plánban láttasd a hasadat – legyen az kockás vagy párnácskás -, hanem az, hogy sejtelmesen szexi legyen. Ehhez pedig sokszor bőven elég, ha csak egy ujjnyi bőr villan ki a derékvonal környékén. Ha mégis egy rövidebb fazon mellett döntesz, akkor viszont ne legyen túl szűk vagy mélyen dekoltált, mert az már inkább közönséges, mintsem trendi.

Rövid felső, magas derék

A fentiekből következik, hogyha haspólót szeretnél hordani, akkor érdemes magasabb derekú szoknyával vagy nadrággal kombinálnod. Ez több szempontból is előnyős. Egyrészt a magas derék elrejti az esetleges, kisebb úszógumit, másrészt karcsúsítja a derekat, így pedig sokkal csinosabb lesz a haspólós szett összhatása. Amennyiben nem bírod a magas derekú alsókat, akkor válassz olyan crop topot, amely a derékvonalig vagy az alá ér, mert ezzel lesz divatos az összeállításod.

Rétegezés

Ha nem vagy biztos abban, hogy valóban villantani akarsz vagy csak most barátkozol a hasmutogatás gondolatával, akkor neked való a rétegezés. Ilyenkor vegyél fel egy testhez simuló felsőt és tűrd be a nadrágod vagy szoknyád derekába – a legjobb egyébként egy body -, majd erre húzd rá a crop topot. Hatásában ugyanaz lesz, mintha nem viselnél a haspóló alatt semmit, mégsem fog zavarni, hogy kivillan a pucér hasad.

Ellentétek

Végül pedig tartsd szem előtt, hogy az ellentétek jól mutatnak együtt. Azaz, ha az alsód egy szűk forrónaci, farmer vagy szoknya – főleg, ha mini! -, akkor mindenképpen bővebb crop topot válassz hozzá, míg, ha alul lezserebb ruhadarabot hordasz – maxiszoknyát, párhuzamnadrágot -, akkor jöhetnek a szűkebb felsők.