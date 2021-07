A Farm VIP-ben is szereplő szépségkirálynőnek, Sydney van den Bosch-nak 144 ezer követője van az Instagramon, ahol követőit időről időre szexi képekkel örvendezteti meg.

A gyönyörű modellt a Szerencsekerék című műsor női műsorvezetőjeként láthatják mostanában a rajongók, de aki szemfüles, az Sydney közösségi oldalán is szemezget, nagyon dögös fotókra is bukkanhat. Ilyen a legújabb is, amelyen megmutatta, hogy nem csak bikiniben, de egy éppen lecsúszó blúzban is mennyire jól mutat.

