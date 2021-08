Magyarországon nagyon sok szép állatkert található, így ha megkérdezzük például a barátainkat, hogy melyik a kedvencük, valószínűleg mindenki mást fog az első helyre rangsorolni. Egy biztos: az állatkertek szerepe az utóbbi években igencsak felértékelődött, hiszen sok esetben nemcsak az a céljuk, hogy bemutassák az adott fajokat a nagyközönségnek, de az is, hogy megőrizzék őket az utókor számára. Az állatkertek így többször a „Noé bárkája" szerepet is betöltik.

Az alábbiakban három olyan állatkertet mutatunk be, amelyek valamilyen formában különlegesnek számítanak, és amelyeket mindenképpen érdemes felkeresni.



Tisza-tavi Ökocentrum – Poroszló

A Tisza-tavi Ökocentrum remek választás, ha egynapos kirándulást terveztek a családdal vagy a barátokkal. Jellegéből adódóan itt nem láthattok majd oroszlánokat vagy orrszarvút, ugyanakkor felfedezhetitek a Tisza-tó, valamint a Tisza-völgy természeti kincseit és gazdag élővilágát.

Az ökocentrum 2600 nm-es főépülete több szinten várja a látogatókat, ahol interaktív módon ismerhetitek meg Magyarország második legnagyobb tavának élővilágát. Akad itt állandó és időszakos kiállítás, háromdimenziós mozi, játszóterem, kilátótorony és nem utolsó sorban Európa legnagyobb édesvizű akváriumrendszere. Ráadásul egy héthektáros szabadidőpark is tartozik az ökocentrumhoz, ahol állatkert, vidámpark, játszótér, tájház és halászskanzen várja a legkisebbeket. S ha meguntátok a szárazföldet, irány a víz, ahol akár kishajóval is túrázhattok.

Nagyerdei Kultúrpark – Debrecen

A debreceni Nagyenyedi Kultúrpark 1985 óta várja a látogatóit. Ma már 17 hektáron terül el az állatkert, ahol természetközeli környezetben figyelhetitek meg 5 földrész 170 fajának közel 900 képviselőjét. A kultúrpark különlegessége nemcsak az, hogy a különféle foglalkozások, szakvezetések, zoológiai szaktáborok és vetélkedők segítségével szorgalmazzák az állatvilág felfedezését, vagy, hogy csodás növénykerttel rendelkezik, hanem az is, hogy 1961 óta összevontan működik az eredetileg mellette üzemelő vidámparkkal. Így kifejezetten jó választás lehet, ha kisgyerekkel szeretnétek egy tartalmas és élményekben gazdag kirándulást tenni. Ráadásul húsvét vasárnaptól augusztus 31-ig minden nap, szeptember 1-tõl október 31-ig pedig minden hétvégén meg lehet nézni a vízilovak, a majmok, a marabuk, a leopárd, de akár a piráják etetését is – meghatározott napirend szerint. Aki pedig a vonatok szerelmese, az sem fog unatkozni, mert a vidámpark területén kisvasutazni is lehet.

Medveotthon – Veresegyháza

A Medveotthon szintén nem egy klasszikus állatkert, hiszen itt sem láthattok zsiráfot, ellenben szinte testközelből szemügyre vehetitek a barna bundásokat, sőt még mézzel is megetethetitek őket. A több mint 5 hektáron kialakított állatkertben egyébként a medvék mellett élnek még farkasok, rénszarvasok, mosómedvék, ormányos medvék és oroszlánok is. A Medveotthon azért is remek hely, mert az állatoknak olyan környezetet biztosít, amely leginkább hasonlít a természetes élőhelyükhöz. A mackóknak több mint tíz barlang áll a rendelkezésükre, emellett tó és rengeteg fa is színesíti az általuk birtokba vehető terepet. A Medveotthon területén ráadásul több játszóteret is létrehoztak, de akár kilátóból is megcsodálhatjátok a tájat vagy kismozdonnyal is utazhattok.

