Szabó Ádám és Tóth Andi már régen szakítottak, de még ennyi idő után is újabb titkok és részletek derültek ki a kapcsolatukról.

Ádám nemrég a Pesti TV szombat esti Late Night Latte című műsorának vendége volt, ahol elmondta, hogy négy hónapja él boldog párkapcsolatban új szerelmével, de mindenképpen szeretné őt megóvni a nyilvánosságtól - írja a Promotions.hu.

A műsorban szóba került Tóth Andi is, és Ádám ezúttal is elismerte, hogy a kapcsolatuk viharos volt, veszekedéseik nagy része abból a rossz szokásából adódott, hogy nem tudta megosztani vele a bajait, és ez nagyon idegesítette Andit.

Ádám azt is elárulta, hogy Andi nagyon jól mozog a konyhában, jól tud főzni. De az igazán szenzációs titkot csak ezután árulta el, hiszen a fiatalok között felmerült a családalapítás is:

„Fél év után kezdtünk el beszélni a gyerekvállalásról. Én nagyon szeretem a kicsiket, volt is olyan párom, akinek volt gyereke. Szeretném, hogy apukám nagypapa legyen. Mindig is nagy álmom volt, hogy legyen egy büszkesége, hogy van egy unokája, és ez Andival is felmerült" - mondta az énekes.