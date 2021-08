Vannak olyan helyek a világon, ahol az ember két percenként megáll gyönyörködni a tájban és legszívesebben csak nonstop fotózna, mert nem tud betelni a látvánnyal. Most összegyűjtöttünk pár európai helyszínt, melyek nagyon népszerűek az influenszerek körében is, mivel itt lehet a legszebb Instagram-fotókat készíteni.

Santorini

Santorini egy olyan hely, amit még egy influenszer sem hagyott ki, ha gyönyörű képeket akart készíteni. A kék kupolás hófehér házak, a keskeny utcácskák a szűk sikátorokkal, az elképesztő kilátás a tengerre rengeteg turistát vonz a görög szigetre. Fira hangulatos települése, vagy Oia világhíres naplementéje felejthetetlen élményt nyújt, ugyanúgy, mint a 10 km-es túraútvonal, mely Firából Oiába vezet. A két település között hegyeken-dombokon át vezet át az út, elképesztő kilátással a tengerre és a gyönyörű hófehér házakra. Ez az a hely, ahol az ember 5 percenként megáll gyönyörködni a tájban és ahova jól feltöltött telefonnal érdemes érkezni, mert az biztos, hogy rengeteg képet fogunk készíteni.

Zakynthos – Navaggio-öböl

A Navagio Beach, azaz a Hajóroncs-öböl Zakynthos szigetének északnyugati részén található és csak hajóval közelíthető meg. A körülbelül 220 m hosszú öbölben hófehér homok és kristálytiszta víz vár mindenkit, azonban 200 méter magas sziklákkal van körbevéve, melyeken lehetetlen átjutni. Ha valaki nem szeret hajózni, akkor egy fenti kilátóból csodálhatja meg a varázslatos kis öblöt. Sokak szerint ez a világ egyik legszebb és egyik legismertebb tengerpartja, melyet minden évben turisták ezrei látogatnak meg. A legvadabb legenda szerint a Panagotis nevű csempészhajó, amelynek a roncsa évtizedek óta a strand egyik ismertetőjegye, az 1980-as években egy óriási viharban süllyedt el a partoknál. Néhányan a hajó ma is élő legénységéből azonban azt állítják, hogy az egész történet csak egy üzleti fogás annak érdekében, hogy több turista utazzon a szigetre; a roncsokat maguk a szigetlakók építették.

Positano

Nincs olyan influenszer, aki ne készített volna fotókat az álomszép Amalfi tengerparton. A legtöbbet fotózott és legbájosabb városka, Positano az egyik kedvenc úti cél, amely az UNESCO Világörökség részét képezi. Postitano egy keskeny szurdokban fekszik: színes házaival, meredek, kanyargós utcáival és az egymáson támaszkodó épületeivel varázslatos helyszín, ahol több híres filmet is forgattak - például a Napsütötte Toszkána jeleneteit is. John Steinbeck, az Egerek és emberek írója 1953-ban ezt írta a városról: „Positano mély hatást kelt. Egy olyan álomszerű hely, mely nem is igazán valódi, mikor ott van az ember, de szívfájdítóan valóságossá válik, miután már elhagytuk."

Dubrovnik

A világ egyik legszebb városának tartott Dubrovnik óvárosa a Világörökség része. A Horvátország déli részén található város köré hatalmas, monumentális várfal épült, pontosan két kilométer hosszú. Ez a tenger felől a leglátványosabb, de arra is van lehetőség, hogy végigsétáljunk rajta és remek fotókat készítsünk Dubrovnik látnivalóiról. Ha pedig túl nagy lenne a forróság, bármikor csobbanhatunk egyet a várfal alatt található Buza strandon.

Ibiza

Bár Ibizáról első körben a vad, féktelen bulizás jut az eszünkbe, a spanyol sziget azonban sokkal több ennél. A sziget délnyugat partjáról fotózhatjuk le a misztikus Vedra szigetet, mely az egyik legkülönösebb legenda szerint az elsüllyedt Atlantisz csúcsa. A vele szemben lévő, már Ibiza szigetén megtalálható Atlantisz barlang neve is erről tanúskodik, amelynek a bejárata mellett lélegzetelállító naplementében lehet részünk. A sziget strandjai is gyönyörűek: a legtöbb helyen türkiz színű víz és fehér homok várja a turistákat.