A Spáh-ikrek neve még a kilencvenes években égett be a köztudatba, Dávidot és Károlyt a Família Kft.-nek köszönhetően ismerte meg az ország. A gyerekszínészként debütáló srácok végül a kamera másik oldalán találták meg számításaikat: Dávid rendezőként dolgozik.

Az egyik kereskedelmi csatorna reggeli műsorában a rendező nem munkájáról, vagy családjáról, hanem 32 kilós fogyásáról beszélt.

"Én már nagyon régóta voltam nagyon kövér, és nagyon rosszul éreztem magam. Picit már meg voltam győződve róla, hogy ez így is marad, egy kicsit el is fogadtam, egy kicsit bele is öregedtem, és kicsit elment a kedvem a próbálkozásoktól. Miután nagyon sokszor nagyon sokféleképpen vallottam kudarcot, azt gondoltam, én már így maradok, de azt is éreztem, hogy így meg nem lehet élni"

- mesélte Dávid, aki a pandémia alatt fordult orvoshoz, miután nagyon lassan mentek le róla a kilók.

A kivizsgálások során kiderült, hogy Dávid inzulinrezisztenciával küzd, így kísérletezés helyett már szigorúan követi azt, amit orvosa előírt, és ami bevált. Mint mondja, amikor diagnosztizálták betegségét, 107 kilót nyomott, de azóta megtanult "jó szénhidrátokat" enni, és majdnem teljesen lemondott az alkoholról is.

Fehérborral átfröccsözöm a nyarat, és úgy néz ki, ez működik. Nem kell mindenről lemondani, csak oda kell figyelni. Nem a fogyás volt a célom, hanem az, hogy ne kelljen úgy élni, mint egy bácsinak

-tette hozzá Dávid, aki nagyon boldog, hogy fogyása óta jobban bír futni a gyerekei után.