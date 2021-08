Egyéves lett Bocskor Bíborka kislánya, Zsolna Terézia. A Magashegyi Underground énekesnője nem sokszor mutatja meg gyermekét, most azonban kivételt tett.

Bocskor Bíborka kislánya Zsolna Terézia júniusban volt egyéves. Az énekesnő a kislány születéséről is csak hat héttel később számolt be, nem mutatja meg gyakran a családját. Most a gyermek keresztelőjének apropóján mutatta meg, milyen nagyot nőtt Zsolna.

"Zsolna Teréziával az élet" - írta a cuki fotóhoz, hozzátéve a keresztség és boldogság hashtageket.