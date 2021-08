Ahogy arról már mi is írtunk, Csisztu Zsuzsa a tavalyi évben is nehéz időszakot élt meg. A műsorvezető ezúttal pedig a közösségi oldalán számolt be arról, hogy elvesztette szeretett apósát. Megható sorokkal emlékezett meg a férje édesapjáról, aki példamutató családfő, remek ember és kiváló cégvezető volt.

„Drága Szeretteink és Barátaink!

Ettől az érzéstől tartunk legjobban egész életünkben. A búcsúzástól. Nem attól, amit viszontlátás követhet, hanem attól, amelyik végleges. A mai napon örökre búcsút kellett vennünk szeretett Apósomtól, férjem Édesapjától, Ketskés Lászlótól, Laci papától. Rettenetesen nehéz utat járt be az elmúlt hónapokban, de olyan hatalmas küzdő hírében állt, hogy az olimpikonok között lett volna a helye.

Pedig egész életében kedves, könnyed társasági lényével mindenkit azonnal megnyert magának. Segítőkészség, kedvesség, hatalmas szív – ezek a szavak bukkantak fel elsőként, ha bárhol szóba került a neve. Hát, igen, a hatalmas szív, amely, úgy tűnik, a léleknek ajándék, a testnek teher, sőt, akár végzetes is lehet.

Fájó szívvel búcsúzunk most a szerető apától, nagypapapától, a férjtől, a gépészmérnöktől, a korábbi cégvezetőtől, a baráttól.

Laci Papa, Isten veled!" – búcsúzott az apósától Csisztu Zsuzsa.