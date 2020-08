Csisztu Zsuzsa szolidan szerette volna ünnepelni 50. születésnapját, párjától egy meseszép gyűrűt kapott ajándékba. A műsorvezető elárulta, nehéz volt számára a karantén, úgy érzi, kimerült az utóbbi hónapokban.

"Mióta édesanya lettem, aminek már tizenhárom éve, jóval kevesebb időm van magamra. Norbi reggeltől estig dolgozik. A karantén idején is bejárt a rendelőbe, mert a pácienseit nem hagyhatta magukra. Bevallom, el is fáradtam az elmúlt hónapok alatt, mivel a főzésen, mosáson, takarításon, fertőtlenítésen túl, a nagyobbik fiam mellett, aki hatodikos volt, bőven akadt tanítani való" - mesélte Zsuzsa a Best Magazinnak.