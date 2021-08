A színészt nagyon megviselte szeretett felesége elvesztése, most pedig úgy döntött, hogy túlad azon a luxusotthonon, amiben Kelly Preston elhunyt. John Travolta 1,2 milliárd forintot kapott a floridai Clearwaterben lévő házáért, de valószínűleg amúgy sem voltak anyagi nehézségei, ugyanis idén májusban azt a luxusotthont is eladta, amit még esküvőjük után vásároltak feleségével - írja a New York Post.

Az 1,2 hektáros területen található vízparti modern kúria Clearwater kikötőjének nyugati partján fekszik, és gyönyörű kilátás tárul onnan a tengerpartra és a látképre. A luxusotthon öt hálószobából, egy kétszintes családi szobából, étkezőből, konyhából és reggelizőteremből áll.

A képeket a luxusotthonról itt tudod megtekinteni.