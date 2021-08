Na, nem arról van szó, hogy közzétettek volna egy hivatalos, családi fotót, ahogy Vilmos hercegék is szoktak a gyermekeik születénapján, a rajongók voltak szemfülesek, akik kiszúrtak egy képet Meghan iróasztalán.

Harry felesége és Melissa McCarthy színésznő ugyanis egy közös videóban jelentettek be új, nőket támogató kampányt. A rajongók ezen a felvételen szúrták ki Lilibet fotóját, amin valószínűleg az édesapjával látható a csöppség. Csak valószínűleg, mert a kép nagyítva is olyan homályos, hogy szinte semmi sem kivehető rajta. A hercegnő tehát adott is valamit, meg nem is, ám olyan sokan kíváncsiak már a kislányra, hogy nem sokáig halaszthatják a bemutatását.