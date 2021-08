A brit This Morning nézői teljesen zavarba jöttek a népszerű 1980-as évekbeli énekesnő, Kim Wilde lenyűgöző megjelenésétől – írja a Daily Star. A most 60 éves énekesnő óriási sikernek örvendett a 80-as években, és vitathatatlanul korának egyik legszexibb popsztárja volt. Kim elsőként híressé vált slágere, a Kids In America már 40 éve robbant be a köztudatba, ebből az alkalomból hívták meg őt a reggeli műsorba, kifogástalan külseje azonban elvitte a show-t.

This Morning viewers distracted over 'stunning' Kim Wilde as she oozes glamour https://t.co/dcAsIibHU8pic.twitter.com/tdGeL2wG2s — Daily Star (@dailystar) August 6, 2021

