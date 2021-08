Kamarás Iván a Dancing with the Stars második évadának csapatát erősíti, így már teljes erőbedobással készülnek az élő show-kra táncpartnerével, Mikes Annával.

A sármos színész, Kamarás Iván minden szabad idejét a táncparketten tölti, ugyanis ősszel ő is színpadra lép a Dancing with the Stars című műsorban.

Táncpartnere, Mikes Anna és ő gőzerővel próbálnak, s alkalmanként egy-egy vicces fotóval bejelentkeznek a rajongóknak. A legújabb fotón olyan pózban kapták lencsevégre Ivánt, ahogyan korábban még nem láthattuk.

"Az ördög itt van, meg a táncparkett is, már csak össze kell őket rakni..." – írta a fotóhoz Iván.