Kamarás Iván végre elárulta, hogy miért vállalta el a felkérést a Dancing with the Stars című műsorban.

Hamarosan újra látható lesz aTV2-n a Dancing with the Starts című táncos című műsor. Az első évad sikere után ismét szemet gyönyörködtető előadásokra számíthatunk. Többek között megcsillogtatja tánctudását Kamarás Iván is, aki most elárulta, hogy miért vállalta el a műsorban való szereplést.

Azért mondtam igent, mert nekem a tánc szívügyem. Édesanyám balettművész és a nevelőapám is, gyakorlatilag táncos családban nőttem fel és testközelből láthattam és értékelhettem azt az iszonyatos munkát, amit ők beleraktak az egész életük folyamán a karrierjükbe. Ők a showbiznisz legkeményebben dolgozó elemei és legkevésbé elismert figurái, úgyhogy szeretnék ezen valahogy segíteni és változtatni. Szeretném az emberek figyelmét felhívni arra, hogy igenis, táncolni menő. – mondta a TV2-nek Kamarás Iván.