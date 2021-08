A Dog, a fejvadász címszereplője, a Dognak becézett Duane Chapman egy Instagram-poszttal már egy hete jelezte, hogy kész összekötni az életét a szerelmével, Francie Frane-nel -írja az Origo. A tévésztár most a Two Guys From Hollywood című podcastban az esküvő részleteiről is beszélt, és elárulta, hogy esküvőjük szeptember 2-án lesz.

A sztár korábbi felesége, Beth 2019-ben hunyt el, Frane férje pedig egy évvel korábban.