Konkoly Ági az Instagram-oldalán vallotta be, milyen nehéz napokon van túl. Az egykori szépségkirálynőnek egy szabad perce sem volt magára, sőt, a gyerekek, az állandó rohanás és logisztika miatt a végkimerülés szélére sodródott.

A gyönyörű sztármami, akire válása után újra rátalált a szerelem, édesanyja sietett a segítségére. Anyukája négy teljes napra elvitte tőle lányait. Bár minden adott volt ahhoz, hogy Ági egy kicsit kikapcsolódjon, nem ez történt: az egykori szépségkirálynő egy posztban vallott érzelmeiről.

"Mikor elbúcsúztunk, már a végkimerülés határán voltam, rögtön el is aludtam a kanapén. Majd amikor felkeltem este, nagyon furcsa (furcsa, de jó!) volt minden.. Csend és nyugalom. Jöttek is a mérgező gondolatok: lehet ezt nekem!? Jól érezhetem magam EGYEDÜL? Ilyen sok nap gyerekek nélkül..? Ááá nem, most nagyon rossz anya vagyok.. Rágódtam ezen fél órát, majd vettem egy nagy levegőt és megráztam magam. Hé, a mártír anya szerepből már kiléptem! Köszönöm, ezekből a gondolatokból már nem kérek!"

- írta Ági, aki már tudja, hogy csak azért, mert pár napot a gyerekei nélkül tölt, még jó anya.