Most azonban fény derült arra, hogy alaposan át lettek verve. A színházból ugyanis lakóház épült, ahonnan be lehet látni az otthonukba.

A "The Mill" nevű vacsoraszínházat még 1982-ben hozták létre, ami nagy népszerűségnek örvendett. Clooney és Amal 2014-ben vették meg azt a területet, ahol a kastélyuk is áll. Jó viszonyt ápoltak a színház vezetőivel, és amikor gondban voltak, Clooney-ék segítő kezet nyújtottak. A telkük egy részét bővítésre átadták, és komoly összegekkel támogatták a munkálatokat is. Ám a kivitelezés nem úgy valósult meg, ahogy azt mindannyian várták volna. A színház és étterem helyett ugyanis lakásokkal bővítették az épületet. Állítólag a színház becsődölt, és nem tudta fenntartani magát. Az emeletről most belátni Clooney-ék parkjába és a kastélyba is - írja a Daily Mail.

George Clooney és családja jelenleg Olaszországban nyaral.