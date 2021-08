Gáspár Bea szinte szárnyalt a Szerencskerék stúdiójában, és a végjátékban sikerült kitalálnia a feladványt, így övé lett az addig összegyűjtött 2 millió 130 ezer forint. Ha mindez nem lenne elég, a kék borítékban található 2 milliós nyeremény is az övé lett.

„Nos, el sem tudom mondani, mennyire boldog voltam, amikor kiderült, hogy több mint négymillió forintot sikerült nyernem a Szerencsekerékben. Egyrészt azért, mert a családból nekem sikerült egyedül, másrészt mert tudtam, miért is küzdök és most végre meg is vehetem mindazt, amiről álmodtam" - nyilatkozta a Ripostnak Gáspár Bea.

„Hogy őszinte legyek, nem magamra költöm majd a pénzt, de megvan a helye. Evelin és Virág felnőttek és mindketten készen állnak az önálló életre. Mindkettejüknek van már egy kis lakása, de a berendezéssel még hadilábon álltunk eddig. Vagyis például nincs még konyhájuk. Most mindkettejüknek meg tudom venni a bútorokat és a berendezéseket, ami hatalmas segítség, hiszen egy konyha nem olcsó mulatság. És persze jut még belőle néhány fontos apróságra is, ami az önálló életükhöz kell. Ez a nyeremény egyfajta kelengyeként szolgál a lányoknak."

Bea asszony nemrégen töltötte be 47. születésnapját, amit egy különleges helyen ünnepeltek a férjével, Győzivel.