A Házasodna a gazda című műsornak múlt héten lett vége, a gazdák pedig kiválasztották azt az egy, számukra szimpatikus személyt, akivel tovább szeretnék folytatni az ismerkedést.

Zoli gazda három lány közül választotta ki Jázmint, akivel egy romantikus nyaraláson is részt vehettek Athénban. A férfi azonban úgy érzi, hogyha tehetné és visszamehetne az időben, másként döntene.

"Azután, ami Jázminnal a vadászházban történt, szerintem nem lett volna fair másik lányt választani, de bevallom, Jázminnal nem sikerült együtt maradni. Visszagondolva, már megbántam, amit tettem, tulajdonképpen Nórit szerettem volna választani. Kicsit úgy érzem, csapdába estem. A szívem Nórihoz húzott, vele sokkal több volt a közös az életünkben, de akkor már vele sem tehettem meg..." - nyilatkozta a gazda a Storynak.

Zoli tart attól, hogy a Jázminnal közösen eltöltött intim pillanatok miatt sokaknak nem lett szimpatikus a műsort követően.